Власть 10 декабря 2022, 00:20 Законопроект о выходе России из МВФ внесли в Госдуму Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ РИА «Новости»

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Депутаты КПРФ вместе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о выходе России из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ). Документ обнародовали 9 декабря в думской электронной базе.

«Денонсировать протокол о вступлении РФ в члены МВФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года», — написано в документе.

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Инициаторы проекта отметили, России нет смысла продолжать сове участие в МВФ. Оно не помогло стране предотвратить принятие антироссийских санкций, которые «противоречат основным целям и принципам данной организации».

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Коммунисты также предложили денонсировать соглашение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Он не кредитовал российские проекты с 2014 года, а в апреле 2022 года решил приостановить доступ России к ресурсам банка из-за проведения спецоперации.

Депутаты фракции ЛДПР предложили внести в Госдуму законопроект, по которому подростки с 16 лет смогут голосовать на выборах.