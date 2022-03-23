Законопроект о статусе ветеранов для участников спецоперации рассмотрят в Совфеде

В Совете Федерации запланировали рассмотрение закона о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. Оно состоится 23 марта, указано на сайте верхней палаты российского парламента.

Проект закона депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы от ЕР внесли в Госдуму 22 марта. Он предполагает внесение изменений в ФЗ «О ветеранах». В комитете правительства РФ по законопроектной деятельности уже поддержали инициативу.

Авторы документа назвали выполнение задач во время спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР неоспоримым основанием для присвоения их участникам статусов ветеранов и инвалидов боевых действий. Для них предусмотрят меры поддержки, среди которых — налоговые льготы, ежемесячные выплаты, бесплатные проезд в электричках и другие преференции.