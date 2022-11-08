Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев приняли в первом чтении | 360°

Власть 08 ноября 2022, 16:10 Законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев приняли в первом чтении ГД одобрила в первом чтении проект закона о статусе ветерана БД для добровольцев РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 ноября приняли в первом чтении проект закона о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

Документ вынесли на рассмотрение нижней палаты парламента 3 ноября.

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«Статусом ветерана боевых действий предлагается наделить лиц, вступивших в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, которые содействуют выполнению задач в ходе СВО (специальной военной операции — прим. ред.)», — уточнили в публикации.

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Авторы законопроекта — более 200 депутатов вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также семь сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Уточняется, что порядок получения добровольцами удостоверения ветерана боевых действий единого образца определит российское правительство. Володин подчеркнул, что добровольцы и их родные смогут пользоваться мерами социальной поддержки и льготами.