Законопроект о снижении ставок по микрозаймам прошел первое чтение в Госдуме

Максимальный размер ставки по кредитам, выданным на срок до одного года, снизят с 1 до 0,8% в день, а максимальная сумма всех платежей заемщика не должна превышать 130% от всей полученной им суммы. Об этом говорится в законопроекте, который прошел первое чтение в Госдуме, сообщило РИА «Новости».

По мнению разработчиков документа, в случае принятия законопроекта общая экономия заемщиков на погашении процентов составит около пяти миллиардов рублей. Это снизит долговую нагрузку на население и повысит доступность краткосрочных кредитов.

Депутаты отметили, что из-за пандемии реальные доходы россиян по итогам 2020 года снизились на 3,5%. При этом закредитованность населения значительно выросла. Принятие законопроекта позволит исправить ситуацию.