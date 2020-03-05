Законопроект о российском гражданстве гидов поддержали в Госдуме
Правительство РФ предлагает ввести для гидов специальную аттестацию, а также запретить работать без гражданства России. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении. Об этом написала «Парламентская газета».
На данный момент устанавливаются основные требования к аттестациям экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Также решается вопрос об образовании, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков.
Также в требования планируют включить наличие гражданства РФ. Проводить экскурсии люди без этого требования смогут в том случае, если иное предусмотрено международными договорами, участником которых является Россия.
Гид не сможет работать, не пройдя аттестацию, по результатам которой получит аттестат.