Законопроект о российском гражданстве гидов поддержали в Госдуме

На данный момент устанавливаются основные требования к аттестациям экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Также решается вопрос об образовании, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков.

Также в требования планируют включить наличие гражданства РФ. Проводить экскурсии люди без этого требования смогут в том случае, если иное предусмотрено международными договорами, участником которых является Россия.

Гид не сможет работать, не пройдя аттестацию, по результатам которой получит аттестат.