Законопроект о регулировании удаленной работы рассмотрят в Госдуме

«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», — сказано в пояснительной записке к проекту, который опубликован на сайте электронной базы данных Думы.

Инициатива дополняет положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ. Она посвящена особенностям регулирования труда сотрудников на удаленке.

Представители власти предложили ввести три важных понятия. Первое касается непосредственно дистанционной (удаленной) работы. Авторы проекта подчеркнули, что содержательная часть этого определения уже есть в действующем Трудовом кодексе. Второе понятие касается временной удаленки, а третье — совмещения работы в офисе и из дома.

Также в документе говорится и о компенсации расходов работников на дистанционке. Речь идет об использовании своих гаджетов, программно-технических средств, средств защиты информации.

Ранее результаты исследования показали, что многие российские компании хотят оставить сотрудников на удаленке.