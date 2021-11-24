Проект закона о предъявлении QR-кодов в общественных местах собираются рассмотреть в I чтении в декабре. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит документ после завершения сбора отзывов и предложений. Об сообщил ТАСС со ссылкой на источник в аппарате комитета.

«Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре», — рассказал собеседник агентства.

Проект закона ранее отправили в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.

Ранее Татарстан первым среди всех субъектов РФ ввел QR-коды для поездок в общественном транспорте. Из-за этого уже в первый день действия этого ограничения — 22 ноября — в Казани между кондукторами и пассажирами произошли конфликты. Более 700 человек высадили из транспорта в прошедший понедельник.

Турбизнес выступил против введения обязательных QR-кодов при покупке билетов на поезд и самолет. Индустрия считает, что эта мера негативно скажется на бизнесе.