  • Законопроект о пропаганде наркотиков в интернете вернут авторам

    30 октября 2019, 15:24

    Андрей Иванов

    Депутатам «Справедливой России» вернут проект поправок в УК РФ об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков. В пакете документов нет отзывов правительства и Верховного суда.
    Законопроект о пропаганде наркотиков в интернете вернут авторам

    «Они [законопроект фактически] не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным», — рассказал РИА «Новости» глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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    Собеседник добавил, что поправки в УК внесли вместе с КоАПом одним законопроектом, а это тоже запрещено.

    Крашенинников считает, что парламентарии прекрасно знают, как подавать документы, поэтому внесение неправильно оформленного законопроекта — это попытка авторов привлечь к нему внимание.

    Ранее пакет документов по этим поправкам опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

    Эсеры предлагают за рекламу или пропаганду наркотиков в интернете давать семь лет лишения свободы. Сейчас нарушения подобного рода предусматривают исключительно административную ответственность.