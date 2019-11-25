Законопроект о признании физлиц иноагентами поддержали в Совфеде

Законопроект предусматривает возможность признания иноагентами физических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала проект зеркальным ответом на действия властей США в отношении российских СМИ.

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«Закон о физлицах-иноагентах позволит реализовать зеркальные меры в ответ на притеснения СМИ РФ за рубежом», — заявила Матвиенко.

Член Совета Федерации Андрей Клишас оценил такой закон как возможность «предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается».