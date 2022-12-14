Власть 14 декабря 2022, 17:09 Законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии приняли в первом чтении ГД приняла в первом чтении закон о пожизненном лишении свободы за диверсии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В России могут ввести максимально жесткое наказание за диверсии. Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому создание диверсионного общества грозит пожизненным заключением.

Кроме того, предложенные поправки в УК предполагают введение уголовной ответственности за содействие диверсиям, вовлечение в них, призывы к ним, склонение к их финансированию и обучение диверсионным актам. Если создание диверсионного общества будет караться пожизненным тюремным сроком, то за участие в нем грозит до 10 лет лишения свободы, а за пособничество и совершение диверсии — до 20 лет.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия проводит спецоперацию и при этом открыта для беженцев, поэтому принятие законопроектов, направленных на защиту России от террористических и диверсионных угроз, — важный и необходимый шаг. Авторами таких документов выступили сам Володин, депутаты «Единой России» и руководители других партий.

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