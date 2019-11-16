  • В законопроекте о минимальной зарплате бюджетников не нашли доказательной базы

    16 ноября 2019, 11:05

    Алена Макаренко

    Законопроект о повышении минимальной планки зарплат бюджетников внесен парламентом республики Северная Осетия — Алания в Госдуму. Однако это уже далеко не первое предложение подобного рода, авторы текста и теперь не прибегали к экономическим расчетам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
    В законопроекте о минимальной зарплате бюджетников не нашли доказательной базы

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    «Подобные инициативы вносились на рассмотрение парламента неоднократно. При этом они не имеют под собой никаких расчетов», — рассказал источник агентства.

    Для примера он напомнил про аналогичный законопроект, который законодательное собрание Республики Адыгея предложило в августе 2019 года.

    Законопроект внесен в Госдуму 15 ноября. Авторы идеи предлагают установить «дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений», говорится в пояснительной записке, выложенной в электронной базе данных Думы.

    В частности, нужно дополнить статью 144 Трудового кодекса России. В нее стоит внести новое положение, считают инициаторы. Согласно нему, зарплата медиков, педагогов и работников культуры, которые трудятся в государственном или муниципальном учреждении, не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

    По мнению авторов, закон мог бы вступить в силу с 1 января 2020 года. Деньги на эти цели будут брать из бюджета, который будет пополняться благодаря улучшению внутриэкономической ситуации, росту экономики и производственной сферы.