В законопроекте о минимальной зарплате бюджетников не нашли доказательной базы

Депутаты предложили установить минимальную зарплату бюджетников Подробнее

«Подобные инициативы вносились на рассмотрение парламента неоднократно. При этом они не имеют под собой никаких расчетов», — рассказал источник агентства.

Для примера он напомнил про аналогичный законопроект, который законодательное собрание Республики Адыгея предложило в августе 2019 года.

Законопроект внесен в Госдуму 15 ноября. Авторы идеи предлагают установить «дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений», говорится в пояснительной записке, выложенной в электронной базе данных Думы.

В частности, нужно дополнить статью 144 Трудового кодекса России. В нее стоит внести новое положение, считают инициаторы. Согласно нему, зарплата медиков, педагогов и работников культуры, которые трудятся в государственном или муниципальном учреждении, не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

По мнению авторов, закон мог бы вступить в силу с 1 января 2020 года. Деньги на эти цели будут брать из бюджета, который будет пополняться благодаря улучшению внутриэкономической ситуации, росту экономики и производственной сферы.