Власть 25 апреля 2023, 15:04 Законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших из России отозвали Правительство отозвало законопроект о повышении налога для уехавших россиян РИА «Новости»

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Внесенный в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на доходы для работающих без договора россиян отозвали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Собеседник агентства пояснил, что в документ необходимо внести несколько технических уточнений, чтобы снова направить его на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

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Правительственный законопроект появился в базе документов Госдумы в минувший понедельник, 24 апреля. Он предусматривал, повышение ставки налога до 30% для уехавших за границу россиян, потерявших налоговое резидентство, но работающих в российском сегменте интернета.

Это важный момент, потому что сегодня законодательство не предусматривает выплату налогов с дохода работающих на российские компании нерезидентов. Нововведение позволило бы отнести зарплату за работу в рунете, как доход российских источников и обложить НДФЛ.

Министерство финансов уточнило, что поправки не станут распространять на самозанятых и работающих по трудовому договору.