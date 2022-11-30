Власть 30 ноября 2022, 18:54 Законопроект о поддержке заемщиков в случае упавшего дохода поддержали в России

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Россияне с упавшим доходом смогут воспользоваться кредитными каникулами. Правительство России поддержало законопроект о введении постоянного механизма поддержки заемщиков, сообщила «Парламентская газета».

Отсрочка или уменьшение размера платежей будут полагаться тем людям, чей заработок упал на 30% или больше. Речь идет лишь о потребительских кредитах, предпринимателей это касаться не будет.

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Такая мера действовала в 2020 году в разгар пандемии, но депутаты предложили сделать ее бессрочной. Власти предварительно одобрили эту идею.

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