Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы внесли проект закона о неприкосновенности бывшего президента в развитие поправок в Конституцию. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий. <...> Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний», — передает РИА «Новости» его слова.

По словам сенатора, документ расширяет временную сферу действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Самое главное во внесенном законопроекте то, что он меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента. По новым законам это сможет сделать Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене.

Сейчас бывшего президента могут лишить неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период, когда он исполнял свои полномочия. А процедуру эту должен инициировать председатель Следственного комитета России.

Клишас также уточнил, что сейчас бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за то, что совершил только в период работы президентом. Кроме того, он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу, досмотру, если все это происходит в ходе производства по делам, связанным с исполнением полномочий в качестве президента.

В конце октября в комитете Госдумы по госстроительству сообщили, что экс-президентам разрешат быть сенаторами пожизненно.