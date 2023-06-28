28 июня 2023, 17:34
Законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний приняли в первом чтении
ГД приняла в первом чтении законопроект о введении налога на сверхприбыль крупных компаний
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении налога на сверхприбыль для компаний, чья средняя величина прибыли за предыдущие два года превысила миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Автором проекта «О налоге на сверхприбыль» было правительство России. Документ разработали для обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета. Подчеркивается, что налогообложение будет носить разовый характер, а деньги — зачисляться исключительно в федбюджет.
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Налоговую базу будут рассчитывать как «прирост средней арифметической величины» прибыли за позапрошлый и прошлый годы над средней арифметической величиной прибыли за 2018-й и 2019-й. Налоговую ставку определят в размере 10%.
Для некоторых категорий организаций сделают исключение — им разрешат не уплачивать новый налог.
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