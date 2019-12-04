Поправки о налоге для самозанятых в 19 регионах прошли второе чтение

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект о распространении налогового режима для самозанятых еще на 19 регионов. Ставка налога для физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары, составит 4%.

«Предлагается с 1 января 2020 года расширить географию налогового эксперимента, включив в него Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Башкортостан», — сообщили в пресс-службе Государственной думы.

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Председатель профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил рассмотреть законопроект в третьем чтении на пленарном заседании 5 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал о необходимости распространить эксперимент на регионы-реципиенты, чтобы в нем участвовали субъекты из разных федеральных округов.

С 1 января 2019 года налог на профессиональный доход физических лиц взимается в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Те, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, должны платить налог в размере 4%, юридическим — 6%. Уплата налогов производится по упрощенной процедуре, с помощью приложения. Платить налог нужно ежемесячно, не позднее 25-го числа.