Законопроект о наказании за фейки про армию России рассмотрят в Госдуме

Депутаты Госдумы России рассмотрят законопроект о введении ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил России в ходе проводимой сейчас спецоперации. Об этом в беседе с ТАСС заявил автор документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он напомнил, что два года назад, когда в России началась пандемия коронавирусной инфекции, в статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об административных правонарушениях ввели статьи, предусматривающие ответственность за распространение недостоверной информации.

«Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — заявил депутат.

Пискарев заявил, что с начала специальной военной операции появился поток недостоверных новостей. В частности, речь идет о потерях среди российских военных.

«Понятно, что большинство фейков генерируется на Украине. Тем не менее они охотно распространяются рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях», — добавил он.

Комментируя свой законопроект в эфире Первого канала, Пискарев заявил, что максимальное наказание за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России составит 15 лет лишения свободы.

Министерство обороны России призвало отказаться от распространения непроверенной информации о ходе проведения военной спецоперации. В ведомстве отметили, что за распространением откровенных фейков стоят «диванные войска Украины».

Роскомнадзор направил в главный офис компании Google письмо с требованием ограничить распространение фейков о спецоперации российских войск в своей контекстной рекламе. В ведомстве заявили, что на сайтах начали появляться видеоролики, в которых говорилось о большом количестве жертв среди российских военных.