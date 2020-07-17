Законопроект о молодежной политике внесут в Госдуму

В документе закреплено «молодежь» — это люди с 14 до 35 лет. Также уточняется, что «молодая семья» — это граждане, которые впервые вступили в брак.

«Предлагаем записать, что молодежная политика — это комплекс мер для самореализации молодежи и развития общественных организаций», — пояснила глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко.