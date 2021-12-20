Законопроект о лишении свободы до 12 лет для представителей власти за пытки внесли в Госдуму

Законопроект о лишении свободы представителей власти до 12 лет за пытки внесли в Государственную думу. Об этом заявил депутат от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников. Его слова передал ТАСС.

При этом в понятие «пытка» будет входить запугивание личности с целью усиления контроля над ней. Сотрудники ФСИН понесут уголовную ответственность по статье кодекса за принуждение к даче показаний.

Ранее Владимир Путин выступал за то, чтобы ситуация в российских колониях изменилась в лучшую сторону. Он заявлял, что для того, чтобы пытки прекратились, нужны системные меры.

«Нужно внимательно с этим разобраться. Следственный комитет, центральный аппарат, проводит следствие по вопросам, которые стали известны и сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел», — сказал президент 9 декабря.

Путин подчеркнул, что сенаторы уже начали разработку изменений, которые должны будут внести в профильное законодательство. Предложения по противодействию превышениям должностных полномочий подготовили в Совете по правам человека.