Законопроект о контроле за отсрочками военной службы поддержали в Госдуме

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который закрепляет положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ», — сказано в пояснительной записке к проекту.

При нарушениях в правильности предоставления освобождений и отсрочек для призывников, которые вынесет призывная комиссия, будут проводить контрольное медицинское освидетельствование этих граждан. Решение об этом станет выносить призывная комиссия субъекта России.

Кабинет министров ранее отметил, что этот законопроект поможет снизить коррупционные риски при медосмотре призывников и решении об их годности для военной службы.