Законопроект о кальянах и вейпах назвали важным в Госдуме

По его словам, вейпы и кальяны набрали популярность после принятия закона о борьбе с табакокурением.

«Мы сейчас приняли тот текст, который есть, но договорились, что будем дальше работать и совершенствовать, чтобы вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодежь и так далее», — рассказал депутат.