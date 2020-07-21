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    21 июля 2020, 19:28

    Законопроект о кальянах и вейпах назвали важным в Госдуме

    Дарья Морозова

    Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает важным принятый во втором чтении законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов. Об этом сообщил RT.

    По его словам, вейпы и кальяны набрали популярность после принятия закона о борьбе с табакокурением.

    «Мы сейчас приняли тот текст, который есть, но договорились, что будем дальше работать и совершенствовать, чтобы вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодежь и так далее», — рассказал депутат.

    Новости SMI.FM