Законопроект о кальянах и вейпах назвали важным в Госдуме
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает важным принятый во втором чтении законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов. Об этом сообщил RT.
По его словам, вейпы и кальяны набрали популярность после принятия закона о борьбе с табакокурением.
«Мы сейчас приняли тот текст, который есть, но договорились, что будем дальше работать и совершенствовать, чтобы вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодежь и так далее», — рассказал депутат.