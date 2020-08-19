Законопроект о едином номере для вызова любых экстренных служб внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект об обеспечении вызова любых экстренных служб в России по единому номеру 112. Об этом сообщил сайт Daily Storm.
«Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 субъекта РФ», — говорится в записке к законопроекту.
Отмечается, что номер заработает в стране уже в 2021 году. В настоящее время такая возможность есть пока у жителей 56 регионов.
Цели инициативы — снизить ущерб и потери от происшествий и ЧС, а также разграничить полномочия в области эксплуатации «Системы 112».