Законопроект о едином номере для вызова любых экстренных служб внесли в Госдуму

«Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 субъекта РФ», — говорится в записке к законопроекту.

Отмечается, что номер заработает в стране уже в 2021 году. В настоящее время такая возможность есть пока у жителей 56 регионов.

Цели инициативы — снизить ущерб и потери от происшествий и ЧС, а также разграничить полномочия в области эксплуатации «Системы 112».