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    19 августа 2020, 18:25

    Законопроект о едином номере для вызова любых экстренных служб внесли в Госдуму

    Анастасия Кременчугская

    В Госдуму внесли законопроект об обеспечении вызова любых экстренных служб в России по единому номеру 112. Об этом сообщил сайт Daily Storm.

    «Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 субъекта РФ», — говорится в записке к законопроекту.

    Отмечается, что номер заработает в стране уже в 2021 году. В настоящее время такая возможность есть пока у жителей 56 регионов.

    Цели инициативы — снизить ущерб и потери от происшествий и ЧС, а также разграничить полномочия в области эксплуатации «Системы 112».

    Новости SMI.FM