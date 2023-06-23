Власть 23 июня 2023, 17:35 Законопроект о дипфейках появится в России осенью Депутат Хинштейн: законопроект о дипфейках в России разработают в осеннюю сессию РИА «Новости»

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Проект закона о дипфейках разработают в России во время осенней сессии Госдумы. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.

По его словам, эта инициатива поможет в борьбе с мошенничеством.

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«С помощью нейросетей на фото и видео уже заменяют лицо. Дипфейки способны воровать средства с банковских счетов и угонять аккаунты. Что особенно важно, они становятся оружием в информационной войне», — написал парламентарий.

Депутат отметил, что порой даже специалистам непросто отличить настоящую картинку от ложной, поэтому многие компании начали разработку мер по борьбы с дипфейками.

«Технология пока остается слишком трудозатратной для использования в мошеннических схемах, это не отменяет ее возможного негативного использования в будущем», — добавил Хинштейн.

Учитывая это, по его словам, следует решить этот вопрос «на берегу».

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов предупредил, что в мошенники в России начали применять дипфейки для обмана населения.