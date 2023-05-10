Важное 10 мая 2023, 17:48 Законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе внесли в Госдуму Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предлагается денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже 19 ноября 1990 года и вступивший в силу 9 ноября 1992 года», — уточнили в пояснительной записке к проекту закона.

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С 2007 года, заметили в документе, ситуация в области обычных вооружений в Европе серьезно ухудшилась. Соединенные Штаты и их союзники начали вести военную конфронтацию с Россией, «чреватую катастрофическими последствиями».

Поэтому сложившиеся обстоятельства потребовали принятия мер по денонсации ДОВСЕ и начала процедур по выходу России из него. После завершения мероприятий российская сторона уведомит об этом участников Договора, добавили в записке.

Глава государства уже назначил заместителя главы МИД России Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ в Федеральном собрании.

Спустя девять лет после подписания Договора на саммите ОБСЕ его обновили, а ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Путин приостановил действие ДОВСЕ в 2007 году до его ратификации странами Североатлантического альянса. А с 2015 года Россия перестала принимать участие во встречах Совместной консультативной группы по Договору.