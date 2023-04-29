Власть 29 апреля 2023, 17:02 Закон военном положении предложили поменять из-за выборов в новых регионах Депутат Крашенинников рассказал о поправках в закон о военном положении из-за выборов РИА «Новости»

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Выборы руководителей новых регионов России в условиях действующего там военного положения не позволяет проводить закон. Но в документах о принятии в состав новых субъектов федерации говорится, что голосование там должно пройти осенью. Внимание на такую правовую коллизию обратил внимание председатель комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников в беседе с газетой «Ведомости».

Он пояснил, что сейчас депутаты рассматривают возможность корректировки законодательства, чтобы провести выборы в нынешних условиях.

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«Закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе есть военное положение. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 года должны пройти выборы. Все эти законы — федеральные конституционные», — заявил Крашенинников.

Он не исключил, что поправки для корректировки законодательства внесут уже в ближайшее время.

На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о правилах выборов на новых территориях. Он предусматривает, что власти могут самостоятельно определять нормы федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». Поправки ко второму чтению авторы законопроекта разработают к 2 мая.

Президент России Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после проведения референдумов, по итогам которых большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России.