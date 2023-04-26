Власть 26 апреля 2023, 13:43 Закон об упрощенном получении гражданства России одобрили в Совфеде Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении российского гражданства РИА «Новости»

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Предусматривающий сокращение требований для получения гражданства России для некоторых категорий иностранцев закон одобрили в Совете Федерации. Об этом сообщил ТАСС.

Закон предусматривает упрощенный способ оформления российского гражданства более чем для 20 категорий лиц. В частности, быстрее и проще сможет получить паспорт иностранец, который заключил годовой контракт на военную службу с Министерством обороны. Также норму распространят на ветеранов Великой Отечественной войны из бывших республик Советского Союза.

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Также закон дополнили нормой о лишении приобретенного гражданства России за публичные призывы против территориальной целостности и экстремизм, дискредитацию армии, содействие диверсиям и участие в деятельности организаций, признанных нежелательными.

Поправку к закону об упрощенном предоставлении российского гражданства военным контрактникам — иностранцам Госдума приняла в сентябре прошлого года. Документ сократил предельный срок договора с трех лет до одного года, а также отменил обязательное получение вида на жительство.