Закон об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации вводить не будут | 360°

01 ноября 2022, 18:43
Закон об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации вводить не будут
«Единая Россия»: ГД не рассматривает введение уголовного наказания за отказ от мобилизации
Госдума сейчас не рассматривает законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Поскольку частичная мобилизация завершилась, инициатива больше не актуальна, пояснили в Telegram-канале партии «Единая Россия», представители которой создали законопроект.
В совместном заявлении председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева указано, что инициатива рассматривалась после объявления о частичной мобилизации.
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«Целью было выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день <…> инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», — говорится в сообщении.
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О том, что вводить уголовную ответственность уже не нужно, ранее заявил сенатор Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации накануне. В Кремле сообщили, что необходимости издавать соответствующий указ нет, написали «Известия».
Госдума РФ
Армия
Частичная мобилизация в РФ
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