Власть 22 июня 2023, 09:21 Закон об ответственности за «слив» личных данных начали разрабатывать в России Сенатор Шейкин сообщил о разработке закона об ответственности за «слив» личных данных РИА «Новости»

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Законодатели начали разработку законопроекта об ответственности за распространение персональных данных. Об этом РИА «Новости» сообщил член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин.

«Парламентарии активно разрабатывают законопроект. Думаю, до конца весенней сессии его внесут в Государственную думу», — сказал он.

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Парламентарий уточнил, что инициатива предусматривает лишение свободы до пяти лет либо принудительные работы на тот же срок, либо административный штраф до 700 тысяч рублей.

Если правонарушение совершит организованная группа лиц, то срок увеличится до 10 лет, а сумма штрафа составит до трех миллионов рублей.

Ранее разработчик сайта президента России Kremlin.ru Артем Геллер рассказал, что как правило причиной утечки являются действия персонала по политическим причинам, либо на фоне внутренних конфликтов.