Закон об ответных мерах на недружественные действия других стран рассмотрят в Госдуме

Госдума рассмотрит законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. Документ запретит российским банкам предоставлять данные о клиентах и операциях иностранным госорганам.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что законодательные акты, принятые недружественными странами, вынуждают иностранные банки под угрозой санкций передавать конфиденциальную информацию.

Согласно новому закону, российские банки должны будут оперативно информировать Федеральные службы по финансовому мониторингу и Центробанк о получении запроса от зарубежных стран.

ЦБ выступил за освобождение ряда банков от отчетов по международным стандартам (МСФО). Обязательства останутся только у головных организации банковских групп.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя предложила способ снизить цены на продукты. По ее мнению, нужно отменить налог на добавленную стоимость (НДС), тогда стоимость товаров упадет на 20%. Парламентарий считает НДС вредным налогом. После его отмены снизятся цены, россияне смогут позволить себе больше покупок, увеличатся объемы производства.