Закон об отмене поддержки энергетики на торфе приняли в РФ

Правительство одобрило проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ в части исключения мер поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива».

В закон внесут изменения, запрещающие оказывать поддержку генерирующим объектам, работающим на торфе в розницу.

Принятие законопроекта должно поспособствовать ограничению роста цен на электроэнергию и мощности за счет снижения нагрузки на рынок электрической энергии.