Закон об отмене поддержки энергетики на торфе приняли в РФ
Кабинет министров одобрил законопроект, который отменяет поддержку электростанций, работающих на торфе. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Правительства.
Правительство одобрило проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ в части исключения мер поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива».
В закон внесут изменения, запрещающие оказывать поддержку генерирующим объектам, работающим на торфе в розницу.
Принятие законопроекта должно поспособствовать ограничению роста цен на электроэнергию и мощности за счет снижения нагрузки на рынок электрической энергии.