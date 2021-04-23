Закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании одобрили в Совфеде

Закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании получил одобрение в Совете Федерации. Накануне закон поддержали и в нижней палате парламента. Об этом сообщило АГН «Москва».

Совет Федерации одобрил закон, который в четверг получил поддержку депутатов Госдумы. Депутаты приняли документ в третьем и окончательном чтении.

Согласно изменениям, которые внесут в законы об основных гарантиях прав на участие в референдуме и о выборах депутатов ГД, если ЦИК примет решение проводить многодневное голосование, предвыборную агитацию нужно будет завершить в 00:00 первого дня голосования.

Поправки также сокращают с 10 до пяти дней срок для подачи в избирательную комиссию жалобы на отказ в регистрации инициативной группы по проведению референдума, кандидата или списка кандидатов. Срок на рассмотрение такой жалобы сокращается с 10 до семи дней.

«День тишины» — день накануне дня голосования, в который по закону запрещается любая предвыборная агитация.

В феврале идею об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании поддержала глава ЦИК России Элла Памфилова.