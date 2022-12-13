Власть 13 декабря 2022, 14:41 Закон об острочке обязательств по инвестквотам для краболовов рассмотрят в Госдуме

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Члены Госдумы рассмотрят поправки в законопроект, которые позволят отложить обязательства по инвестквотам на строительство судов-краболовов до 2026 года. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Уточняется, что во время аукционов с 2019 по 2021 год между рыболовецкими компаниями распределили 50% квот на сумму 144,18 миллиарда рублей. Победители должны были построить суда-краболовы, но большинство не успело это сделать. Одна из причин — нехватка комплектующих и двигателей.

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«Сейчас идет спешная работа по принятию закона о втором этапе распределения квот. Так, может, разобраться с первым этапом, довести его до логического завершения, показать эффективность этой меры?» — заключила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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