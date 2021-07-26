Закон об изъятии загранпаспортов у должников одобрили в кабмине

Законопроект МВД об изъятии загранпаспортов у россиян, которым запрещен выезд из страны из-за долгов, получил одобрение правительственной комиссии. Об этом глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил «Интерфаксу».

Изымать загранпаспорта будут у россиян, которым по тем или иным причинам ограничили выезд из страны, в том числе из-за долгов. Паспорта будут передавать в орган, где они были выданы. После исполнения своих судебных обязательств должник сможет получить паспорт назад в миграционной службе.

Уведомлять человека о том, что он стал невыездным, должны будут в течение дня. Это необходимо делать по электронной почте или лично под роспись.

Загранпаспорта также смогут признавать недействительными, если в рамках проверок будут выявлены нарушения при оформлении и выдаче паспорта РФ. Такие загранпаспорта будут изыматься, например, если их владелец сменит фамилию или имя, а также пол или дату рождения. Спустя шесть месяцев после этого загранпаспорт признают недействительным.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в российские паспорта графу «Национальность». Однако в Федеральном агентстве по делам национальностей посчитали такую идею излишней.