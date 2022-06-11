Закон об использовании ГЧП при строительстве приютов для животных появится в России

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать соглашения с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве приютов для бездомных животных. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон предлагает внести в список объектов соглашений о ГЧП приюты для животных. Этим учреждениям отводится важная роль в обеспечении нормального обращения с уличными животными. Однако таких приютов во многих субъектов РФ мало, чаще всего это связано с недостатком финансирования.

По данным зоозащитников на апрель 2021 года, в общей сложности в 79 регионах России работал 461 приют, при этом 190 из них принадлежат общественным организациям в 39 субъектах. В стране функционирует 157 частных приютов. Они работают в 36 регионах. В 29 субъектах есть 81 муниципальный приют. Также было создано 17 пунктов временного содержания животных, уточнил ТАСС.

По действовавшему до последнего времени законодательству органы государственной и муниципальных властей не могут заключать соглашения о ГЧП при строительстве приютов для животных, потому что эти объекты не входят в перечень соглашений о государственно-частном партнерстве.

В связи с этим было принято решение разработать законопроект, который изменил бы правила, и у приютов появилась новая форма поддержки.