Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что речи об отмене закона об иноагентах не идет. Об этом сообщил ТАСС.

Матвиенко не увидела никакой дискриминации в отношении определенных СМИ из-за закона об иноагентах. Она добавила, что Совет Федерации проведет мониторинг правоприменительной практики закона об иноагентах и при необходимости скорректирует его. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее о том, что закон об иноагентах не должен быть отменен в РФ, заявила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, документ позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам влияния на политическую жизнь России из-за рубежа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в августе высказал мнение, что закон о СМИ-иноагентах в России должен был появиться и будет существовать в будущем, поскольку в стране присутствует вмешательство извне.

При этом он заметил, что некоторым представителям СМИ применение и некоторые положения закона кажутся несовершенными. В связи с этим вопрос должен обсуждаться внутри профессионального сообщества, а потом и с исполнительной властью.