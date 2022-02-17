Закон о запрете упоминания национальности и вероисповедания преступников в СМИ, скорее всего, пойдет на отклонение. Об этом РИА «Новости» рассказали два депутата.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов раннее сообщал, что комитет может обсудить проект в апреле.

Он сообщил, что это может произойти из-за того, что законопроект вероятно получит отрицательный отзыв в правительстве РФ, а комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендует палате его отклонить.

Чаще всего Госдума не поддерживает инициативы, которые получили отрицательный отзыв кабмина и которые порекомендовал отклонить профильный комитет.

Проект о неразглашении в СМИ национальности правонарушителей внес в Госдуму парламент Чеченской республики. Его авторы полагают, что запрет объясняется важностью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России. По их мнению, размещение такой информации могут расценить как оскорбление национальных и религиозных чувств добропорядочных граждан.