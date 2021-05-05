Закон о запрете отождествления СССР и Германии на войне рассмотрели в Госдуме

В Госдуме решили запретить отождествление роли СССР и Германии во время Великой Отечественной войны. Документ опубликовали в электронной базе данных.

«В последнее время в средствах массовой информации, в том числе, к сожалению, российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии», — сообщается в тексте документа.

В Госдуме заявили, что считают категорически недопустимым смешивание и отождествление действий защитников Родины с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов.

Изменения планируют внести в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Разработали проект представитель партии «Единая Россия» Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков.

Законопроект «направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества, обеспечение правовой защиты исторической правды, значения подвига народа при защите Отечества».

Законопроект подготовили по поручению президента итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству. Заседание прошло в конце октября 2020 года.

Ранее правительство России постановило одобрить и представить Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу. Страна откажется от международного договора, который заключила ранее.