Закон о запрете иностранного финансирования митингов приняли в России

Уточняется, что автором инициативы является депутат Дмитрий Вяткин. Изменения внесены в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно нововведениям, к финансированию такого рода мероприятий не будут допускаться другие страны и их организации, международные компании и движения, неграждане РФ, НКО, выполняющие функции иноагента. Кроме этого, в список включены граждане России младше 16 лет и «анонимные жертвователи».

Под анонимом подразумевается физическое либо юридическое лицо, которое не обозначило в платежном документе имя и адрес проживания или указало недостоверные данные.