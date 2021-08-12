Закон о включении службы в армии в трудовой стаж внесли в Госдуму

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армию в трудовой стаж. Это позволит служившим выходить на пенсию досрочно.

«Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. „Единая Россия“ внесет сегодня такой законопроект», — рассказал один из авторов документа, руководитель фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Неверов.

Сейчас уйти на пенсию досрочно могут мужчины, чей трудовой стаж превышает 42 года, женщины со стажем не менее 37 лет, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В необходимый для досрочного выхода стаж включаются только периоды работы и один нестраховой период (период нахождения на больничном).

Но есть проблема у мужчин, которые отслужили два года срочной службы в армии. Они физически не могут накопить 42 года к 60 годам, потому что два года отдали служению Родине.

Если закон примут, то он вступил в силу 1 января 2022 года. Благодаря чему в следующем году досрочно на пенсию смогут выйти граждане, достигшие 60 лет и проработавшие 42 года, два из которых — служба в армии.