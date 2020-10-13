Закон о штрафах за неудаление запрещенной информации прошел первое чтение

Закон о многомиллионных штрафах за отказ удалять противозаконную информацию прошел первое чтение в Госдуме. Согласно документу, нарушители могут отдать до 15 миллионов рублей.

О принятии закона в первом чтении говорится на сайте Госдумы. Если документ примут, то КоАП дополнят новой статьей, по которой будут штрафовать нарушителей, отказывающихся удалять запрещенную информацию. Она предусматривает штрафы для юридических лиц от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Должностные лица заплатят от 200 до 400 тысяч рублей, а простые люди опустошат кошелек на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Причем за повторные нарушения штрафы предлагается увеличить до восьми миллионов рублей.

Источник фото: Госдума

Особое внимание в документе уделено экстремистской информации, наркотикам и данным о том, как их купить, использовать или делать, а также порнографии с несовершеннолетними. За публикацию такого контента предлагают штрафовать в увеличенном размере. Например, юридические лица за неоднократные нарушения должны будут заплатить до 15 миллионов рублей, должностные — миллион, а простые россияне — полмиллиона.