Закон о санкциях за цензуру российских СМИ в интернете прошел первое чтение

Иностранные интернет-платформы и социальные сети в России начнут наказывать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной или политической принадлежности. Соответствующий закон в первом чтении приняла Госдума.

В тексте законопроекта прописано, что в качестве наказания используют блокировку, замедление трафика или административные штрафы.

Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, закон вводит статус причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод, который могут получить интернет-платформы, если они станут цензурировать сообщения общественно значимой информации в России, распространяемой СМИ и пользователями.

Механизм будет действовать следующим образом: генеральный прокурор по согласованию с МИД присваивает статус владельцу ресурса. Соответствующий документ отправится в Роскомнадзор, который примет соответствующие меры. Когда ресурс отменит цензуру, он должен сообщить об этом в российское ведомство. Под действие закона попадают Twitter, Facebook и YouTube.

В 2019 году Facebook заблокировал несколько аккаунтов RT. В социальной сети заявили, что направили обращение к администраторам страниц с требованием раскрыть информацию о своей материнской компании. В МИД России назвали такое поведение давлением на российские СМИ.

В этом году Twitter пометил репортаж RT о выборах в США как вводящий в заблуждение и запретил репостить это сообщение.