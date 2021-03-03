Закон о регулировании плавающих ставок по кредитам разработают в России

Порядок изменения ставок по уже выданным кредитам, включая ипотеку, должен регулироваться по правилам. Разработать такой закон поручил Центральному банку и правительству президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Закон должен предусматривать ограничение рисков для россиян, которые берут кредиты, чтобы банки самовольно не повышали процентную ставку или сроки погашения займов.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: в целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится в сообщении.

Закон должен появиться до 15 июля. Ответственными за исполнение поручения российский лидер назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.