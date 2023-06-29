29 июня 2023, 18:20
Закон о программе долгосрочных сбережений приняли в России
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений. Россияне смогут формировать их сами за счет взносов и пенсионных накоплений, также вносить средства смогут работодатели. Желающим принять участие в программе предложат заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами как минимум на 15 лет.
Долгосрочные сбережения застрахуют на 2,8 миллиона рублей. В течение трех лет государство будет софинансировать взносы, внося по 36 тысяч рублей в год. После 15 лет участия в программе либо по достижении 55 лет для женщин и 60 для мужчин участник сможет использовать средства как дополнительный доход. При этом забрать свои деньги разрешат в любой момент. Правда, без потери дохода это можно будет сделать только в особенно сложной жизненной ситуации, в том числе при потере кормильца.
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Предполагается также, что участники программы получат вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год в случае уплаты взносов на сумму до 400 тысяч рублей.
Законопроект рассмотрели в трех чтениях и приняли на сегодняшнем заседании парламента. Заработает он 1 января 2024 года. Участие будет исключительно добровольным. Сбережения будут передаваться по наследству. В дальнейшем срок государственной поддержки могут продлить.
Законы
Госдума РФ
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