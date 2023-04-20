Власть 20 апреля 2023, 18:34 Закон о присвоении статуса ветерана ополченцам Донбасса приняли сразу в двух чтениях Госдума признала ветеранами заключивших контракт с организациями, помогающими ВС России РИА «Новости»

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Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, участвовавших в боях в Донбассе с 2014 года. Также статус получат лица, заключившие контракт с организацияим, содействующими выполнению задач армией в ходе спецоперации. Об этом написал ТАСС.

По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, закон приняли «оперативно и без проволочек, как и должно быть в таких случаях». Она пообещала, что фонд поддержит каждого из тех, кто захочет воспользоваться соцгарантиями и льготами.

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Спикер парламента Вячеслав Володин ранее отмечал, что благодаря новой норме все участники спецоперации получат равную поддержку и одинаковый статус.

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Во втором чтении профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил поправку, подразумевающую присвоение статуса ветерана за контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО. Авторами поправок были депутаты парламента во главе с Володиным.