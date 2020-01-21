Окончательное решение по законопроекту о внесении поправок в Конституцию России парламентарии примут во время весенней сессии.

«Я думаю, в весеннюю сессию мы это сделаем», — приводит РИА «Новости» слова главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее депутат и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок рассказал, когда пройдет всенародное голосование по новому законопроекту. По его словам, это может случиться только после того, как парламентарии одобрят документ.

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке в Конституцию на рассмотрение Госдумы 20 января. Все изменения, которые власть решит внести в закон, вынесут на всенародное голосование. Российский президент счел важным узнать мнение граждан России о поправках, хотя они не коснутся фундаментальных статей Конституции. Точное время и форму голосования пока не определили.