Закон о подключении к геолокации телефона пропавших людей одобрили в Совфеде

Сотрудники правоохранительных органов смогут подключаться к мобильным гаджетам пропавших граждан, не дожидаясь судебного разрешения. Соответствующий законопроект получил одобрение в Совете Федерации. Об этом сообщил ТАСС.

Закон позволяет получить информацию с телефона пропавшего человека на основании постановления руководителя ведомства, которое ведет поиски. Можно получить информацию о входящих и исходящих звонках, а также о местоположении абонента.

При этом после подключения к гаджету правоохранители обязаны в течение 48 часов уведомить суд о таком решении, чтобы получить разрешение на продолжение работы. Если его нет, то подключение прекращается.

Сенатор Андрей Клишас отметил, что закон отдельно регулирует порядок поиска недееспособных лиц. Если такой человек пропадает, то подключиться к его аппарату можно только с письменного разрешения его представителя.

«В таких острых ситуациях, когда каждый час на счету, когда от оперативности принятия решений и работоспособности соответствующих механизмов взаимодействия всех служб зависит жизнь человека, наличие предложенного инструмента для поиска людей позволит избежать множества трагедий», — пояснил Клишас.

Как напомнила «Газета.ru», законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2018 года. Его авторами стали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сенаторы Людмила Бокова и Ирина Гехт, депутат Госдумы Татьяна Касаева. Документ они подготовили по поручению президента РФ Владимира Путина от 23 августа 2017 года.