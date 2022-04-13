Закон о наказании за публичное сравнение роли СССР и нацистской Германии одобрили в Совфеде

Законопроект об установлении административной ответственности за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне получил одобрение Совета Федерации. Внести поправки в законодательство предложили сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Документ предусматривает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Она предусматривает наказание за публичное отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих Советского союза с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников в ходе Второй мировой войны.

Кроме того, в этой же статье пропишут ответственность за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы.

За первое нарушение предусмотрены следующие виды наказаний. Для граждан штраф в размере до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Для должностных лиц размер штрафа составит четыре тысячи рублей, для компаний — до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении размер штрафа увеличится: для граждан до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч или дисквалификация на срок до одного года, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей или приостановка работы на срок до полутора месяцев.