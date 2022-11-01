Закон о наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму | 360°

Власть 01 ноября 2022, 06:00 Закон о наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму Депутаты Госдумы рассмотрят закон о наказании за уклонение от мобилизации РИА "Новости"

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Депутаты внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о поправках к Уголовному кодексу, согласно которым ужесточается наказание за уклонение от призыва на военную служба по мобилизации. Об этом «Известиям» рассказал замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Уклонистам грозит штраф до полумиллиона рублей или принудительные работы на срок до пяти лет. Самой суровой мерой является лишение свободы на аналогичный срок. По словам Валеева, конкретно речь идет не о частичной мобилизации.

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Депутат пояснил, что в России не было мобилизации с 1941 года, а текущая статья за уклонение распространяется на срочников и на тех, кто должен проходить альтернативную службу. Поправки можно рассматривать как возможность устранить проблемы в действующем российском законодательстве, подытожил Валеев.

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Ранее сообщалось, что в стране с 1 ноября стартовал осенний призыв. Он был отложен на месяц в связи с мероприятиями по частичной мобилизации.

Ранее стало известно, что в России уже набрали 300 тысяч военнослужащих, военкоматы больше не рассылают повестки. Глава государства подтвердил завершение частичной мобилизации.