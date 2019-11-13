Получающих финансирование из-за рубежа блогеров будут штрафовать

Уже на следующей неделе начнется рассмотрение закона, предлагающего штрафовать блогеров, получающих финансирование из-за рубежа, на 100 тысяч рублей за нарушение законов.

Одновременно с этим документом будут рассмотрены поправки к КоАп, которые рассматриваются параллельно с законопроектом о физических лицах-иноагентах, внесенном еще в 2017 году сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенниковым.

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Как сообщил газете «Известия» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, закон о штрафах блогеров должен быть принят как можно скорее. Возможно, уже на следующе неделе, а окончательное чтение состоится уже в ноябре.

Инициативу поддержали во фракции «Справедливая Россия». Представители «Единой России» пока изучают документ.

По мнению Андрея Климова, новый закон позволит «ликвидировать серые зоны интернета, которые вносят значительный деструктив в российскую информационную повестку».

Однако категорически против из-за опасений злоупотреблений и ограничения свободы слова о документы отозвались в КПРФ и ЛДПР. Об этом же предупредило блогерское сообщество.

«Это очередной закон для точечного использования, когда за какой-нибудь скандальный пост можно будет привлечь по такому закону», — отметил известный журналист и блогер Олег Кашин.

Он подчеркнул, что не знает ни об одном из своих коллег, что они получают деньги из-за рубежа.