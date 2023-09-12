Власть 12 сентября 2023, 22:57 «Закон Мизулиной» предложили принять в ГД после истории с Милохиным Вице-спикер ГД Даванков призвал ввести «закон Мизулиной» после бегства Милохина РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы ускорили подготовку законопроекта о «серийных доносчиках» после просьбы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной призвать блогера Даню Милохина в ряды российской армии. Об этом вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщил в Telegram-канале.

«Назовем его „закон Мизулиной“. Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда больше пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», — отметил он.

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По мнению Даванкова, глава Лиги безопасного интернета в борьбе с Милохиным отпугнула от возвращения многих россиян, а ведь среди них есть «айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране».

В связи с этим парламент принял решение ускорить разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков».

На прошлой неделе Даня Милохин вернулся в Россию, однако спустя несколько дней он вновь покинул страну. После этого Мизулина обратилась в Минобороны с просьбой обратить внимание на блогера, у которого нет отсрочки от армии.